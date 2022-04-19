В Адыгее рассказали, когда достроят новую развязку в Энеме и объездную в обход Майкопа
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о модернизации транспортной сети Адыгеи и планах на 2022 год
К 100-летию государственности Адыгеи, в республике планируют завершить строительство транспортной развязки на дороге Энем — Новобжегокай. Её протяженность — более 5,2 км с четырьмя полосами движения. Ранее Юга.ру рассказывали о ходе работ на этом участке.
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Развязка соединит две части поселка и значительно улучшит пропускную способность участка трассы к черноморскому побережью, снизит аварийность. Она важна и для развития индустриального парка, который строят поблизости.
В этом году также планируют завершить третью очередь новой дороги, которая перенаправит транзитный транспорт в обход Майкопа. Ее протяжённость — 27 км. Участок дороги первой очереди — 9 км, второй — 10,4 км с тремя мостами. 4 марта 2022 года по второму участку запустили движение.
Еще один важный инфраструктурный проект — дорога Адыгейск — Бжедугхабль. Мурат Кумпилов сообщил руководителю Росавтодора, что власти хотят модернизировать важную для республики транспортную артерию, и попросил усилить федеральный контроль за реализацией проекта.
Кроме этого, на встрече обсудили развитие инфраструктуры в горной местности. Для республики эта тема особенно актуальна в связи с созданием горнолыжного экокурорта «Лагонаки» и растущим турпотоком.
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«Помимо больших объектов, продолжим уделять внимание ремонту дорог местного значения. Республика входит в число лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Опережающие темпы дают возможность выполнить плановые показатели, увеличить объем модернизации дорожной сети. Главным результатом этой работы должно стать создание новой качественной инфраструктуры, удобной для всех граждан», — отметил Кумпилов.