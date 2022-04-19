В Адыгее рассказали, когда достроят новую развязку в Энеме и объездную в обход Майкопа

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о модернизации транспортной сети Адыгеи и планах на 2022 год

К 100-летию государственности Адыгеи, в республике планируют завершить строительство транспортной развязки на дороге Энем — Новобжегокай. Её протяженность — более 5,2 км с четырьмя полосами движения. Ранее Юга.ру рассказывали о ходе работ на этом участке.

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Развязка соединит две части поселка и значительно улучшит пропускную способность участка трассы к черноморскому побережью, снизит аварийность. Она важна и для развития индустриального парка, который строят поблизости.

В этом году также планируют завершить третью очередь новой дороги, которая перенаправит транзитный транспорт в обход Майкопа. Ее протяжённость — 27 км. Участок дороги первой очереди — 9 км, второй — 10,4 км с тремя мостами. 4 марта 2022 года по второму участку запустили движение.

Еще один важный инфраструктурный проект — дорога Адыгейск — Бжедугхабль. Мурат Кумпилов сообщил руководителю Росавтодора, что власти хотят модернизировать важную для республики транспортную артерию, и попросил усилить федеральный контроль за реализацией проекта.

Кроме этого, на встрече обсудили развитие инфраструктуры в горной местности. Для республики эта тема особенно актуальна в связи с созданием горнолыжного экокурорта «Лагонаки» и растущим турпотоком.