В 2022 году Адыгею и Черное море свяжет новая развязка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 30 марта проинспектировал строительство автомобильной развязки на автодороге Энем — Новобжегокай

Напомним, в 2019 году власти Адыгеи договорились о строительстве новой транспортной развязки в поселке Энем, на 21-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

В 2020 году на разработку проектно-сметной документации республика получила из госбюджета 100 млн рублей. В этом году правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей на подготовительные и строительно-монтажные работы.

Развязку, ведущую к Черноморскому побережью, собираются построить в 2022 году. Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на объекте и проверил ход работ.

«Транспортная доступность — это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к Черноморскому побережью, и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает», — отметил Мурат Кумпилов.