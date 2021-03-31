В 2022 году Адыгею и Черное море свяжет новая развязка

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 30 марта проинспектировал строительство автомобильной развязки на автодороге Энем — Новобжегокай

Напомним, в 2019 году власти Адыгеи договорились о строительстве новой транспортной развязки в поселке Энем, на 21-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

В 2020 году на разработку проектно-сметной документации республика получила из госбюджета 100 млн рублей. В этом году правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей на подготовительные и строительно-монтажные работы.

Развязку, ведущую к Черноморскому побережью, собираются построить в 2022 году. Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на объекте и проверил ход работ.

Читайте также:

«Транспортная доступность — это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к Черноморскому побережью, и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает», — отметил Мурат Кумпилов.

Руководитель региона отметил, что новая развязка поможет разгрузить автотрассу на участке у железнодорожного переезда. Он поручил главе Тахтамукайского района Азмету Схаляхо проработать вопрос строительства съезда к будущему индустриальному парку и утвердить единую схему развития прилегающих территорий.

дорога на курорт Дороги Мурат Кумпилов Ремонт дорог Строительство Черное море

Новости

В кинотеатре Энема появились места для маломобильных зрителей
В Краснодаре ищут мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка в лифте
В Краснодаре откроется бесплатная выставка, на которой покажут кошачий домик
В 2022 году Адыгею и Черное море свяжет новая развязка
В Краснодаре в последний день марта потеплеет до 16 °С
Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году

Лента новостей

К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
29 марта, 18:16 Партнерский
К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Игры по-взрослому
29 марта, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Реклама на портале