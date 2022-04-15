Глава Адыгеи и вице-премьер РФ обсудили подготовку к 100-летию республики

Мурат Кумпилов и Дмитрий Чернышенко встретились в Москве, чтобы обсудить крупные инвестпроекты в преддверии юбилея автономии республики

В 2022 году Адыгея отмечает 100-летие государственности. Готовиться к юбилею в республике начали еще в 2020 году.

«Адыгея — дорогой для меня край, здесь прошло мое детство. Это невероятные горы, ущелья, водопады. Уверен, предстоящий юбилей будет еще одним толчком для развития туризма в республике», — отметил Дмитрий Чернышенко.

По итогам прошлого года количество гостей, посетивших Адыгею, превысило население республики — а это более 460 тыс. человек.

«Это хороший тренд. Основная цель нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — увеличить поток туристов вдвое. И республика, готовясь к юбилею, развивая отрасль, должна понимать, какой богатый потенциал у нее есть», — добавил вице-премьер.

Он отметил, что важно завершить все работы в установленные сроки. Кроме уже существующих нацпроектов, правительство разработало ряд дополнительных мер поддержки — они позволят региону тщательно подготовиться к празднику, создать комфортную и качественную инфраструктуру для жителей и гостей республики.

«Мы благодарны правительству за оказываемую поддержку и помощь в развитии региона. Все проекты, запущенные к 100-летию республики, мы не останавливаем. Работы по ним идут хорошими темпами, вовлечены руководители отраслевых министерств и ведомств, главы территорий. Убежден, что к юбилею республика станет ещё более комфортной для жителей и привлекательной для гостей», — сказал Мурат Кумпилов.