Власти Краснодара хотят сделать летние кафе в городе круглогодичными

В администрации Краснодара решили снять ограничения на сезон летних кафе, разрешив им работать круглогодично. Сейчас сезон летников длится с 1 марта по 1 ноября

14 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что глава города Андрей Алексеенко поручил продлить срок действия документа, разрешающего открывать летники, на три года (сейчас такой договор нужно заключать каждый год). Также он распорядился снять сезонные ограничения на работу летников (такие веранды появляются у городских кафе и ресторанов с 1 марта и работают до 1 ноября).

«По просьбе предпринимателей планируем продлить договоры на размещение сезонных кафе до трех лет. Кроме того, климат Кубани позволяет использовать их практически круглогодично, без ограничений», — сказал Алексеенко.