Аниме о первой любви и поиске себя. В Краснодаре покажут «Шепот сердца» по сценарию Хаяо Миядзаки

Кадр из аниме «Шепот сердца» © Скриншот видео с Rutube-канала «Moulture / Мультур | аниме, манга, Япония»

Кадр из аниме «Шепот сердца» © Скриншот видео с Rutube-канала «Moulture / Мультур | аниме, манга, Япония»

В Краснодаре зрители увидят мультфильм за 11 дней до официальной премьеры в новом дубляже (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 2 августа специальный показ аниме «Шепот сердца» по сценарию Хаяо Миядзаки. Ленту в отреставрированной 4К-версии покажут в Краснодаре за 11 дней до официальной премьеры в новом дубляже «Студийной банды». «Шепот сердца» — не типичная для студии Ghibli камерная драма о взрослении, поиске себя и первой любви. Лента вышла в 1995 году и стала единственным полнометражным проектом режиссера Есифуми Кондо.

В центре сюжета оказывается 14-летняя школьница Сидзуку Цукисима, которая обожает читать и мечтает стать писательницей. Летом она замечает, что в библиотечных формулярах многих книг, которые она берет, постоянно значится одно и то же имя — Сэйдзи Амасава. Ей становится интересно, кто этот таинственный парень, разделяющий ее вкусы. Аниме показывает переживания подростка на пороге взрослой жизни. Героиня разрывается между учебой, мечтами, страхом неудачи и волнующим чувством первой любви. Показ состоится 2 августа в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Подробности можно уточнить у организаторов.