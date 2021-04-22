На Дальнем Западном Обходе Краснодара начали строить дорогу, которая сократит путь к Черному морю

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний Западный обход, который соединит трассу Краснодар — Темрюк — хутор Белый с М-4 «Дон». Начало строительства участка длиной 51 км было запланировано на 2018 год, однако затем работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил , что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.

В апреле 2021 года «Автодор» объявил, что начал строить дорогу на ряде участков будущего Дальнего Западного обхода. Об этом компания сообщила на своей странице «ВКонтакте» .

Параллельно с этим начали устраивать шесть путепроводов и один мост. Также планируется построить мосты через реки 2-е Кочеты и Понуру. На сельхозтерритории, через которую пройдет новый участок М-4, начали укладывать водопропускные трубы и переустраивать систему мелиорации.

Строительство планируют завершить к 2024 году. Это будет участок первой технической категории, без пересечений в одном уровне с другими городами. Дорога возьмет на себя трафик, который сейчас идет по участку М-4 в черте Краснодара. Это увеличит пропускную способность и сократит время на пути к Чёрному морю.