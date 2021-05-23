На Дальнем западном обходе Краснодара, который сократит путь к Чёрному морю, начали класть асфальт

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Дальнем западном обходе Краснодара 22 мая стартовала укладка асфальта

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний Западный обход, который соединит трассу Краснодар — Темрюк — хутор Белый с М-4 «Дон».

Начало строительства было запланировано на 2018 год, затем работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью.

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В итоге работы стартовали в декабре 2020 года. В апреле 2021-го рабочие начали устройство земляного полотна на ряде участков.

22 мая на 20-м км основного хода Дальнего западного обхода Краснодара стартовала укладка асфальтобетона. Дорожники планируют прокладывать по 300 метров асфальта в день, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

При укладке верхних слоев дорожного покрытия будут использовать покрытие с высокой износостойкостью, длительным сроком эксплуатации и низким показателем уровня шума при движении транспорта.

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Дальний западный обход возьмет на себя транзитный трафик, который сейчас идет по участку М-4 «Дон» в Краснодара. Планируется, что это позволит сократить время в пути до черноморского побережья. Строительство магистрали длиной 52 км собираются завершить к 2024 году.

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