На Дальнем западном обходе Краснодара, который сократит путь к Чёрному морю, начали класть асфальт

Дальнем западном обходе Краснодара 22 мая стартовала укладка асфальта

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний Западный обход, который соединит трассу Краснодар — Темрюк — хутор Белый с М-4 «Дон». Начало строительства было запланировано на 2018 год, затем работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью.

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В итоге работы стартовали в декабре 2020 года. В апреле 2021-го рабочие начали устройство земляного полотна на ряде участков.

22 мая на 20-м км основного хода Дальнего западного обхода Краснодара стартовала укладка асфальтобетона. Дорожники планируют прокладывать по 300 метров асфальта в день, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор». При укладке верхних слоев дорожного покрытия будут использовать покрытие с высокой износостойкостью, длительным сроком эксплуатации и низким показателем уровня шума при движении транспорта.