В Краснодаре открылась выставка работ в жанре ню

Представлено около 50 пастелей и живописных полотен, объединенных одной стилистической идеей, — вариациями на тему ню. Художник работает в разных направлениях — абстракционизм, сюрреализм, реализм.

«Тема женского тела для автора — особая философия, которая живет в его творчестве естественно и вольно. Красота его женских образов вне времени», — считают в пресс-службе музея.

Выставка «Моя женщина. Ретроспектива» работает до 24 апреля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастная категория 18+.

Как писали Юга.ру, в городском музее имени Коваленко работает персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР. Зрители увидят тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок.

В музее имени Фелицына в рамках выставки «Осторожно, кусаются» демонстрируются экзотические плотоядные растения и насекомые.

В выставочном зале можно посетить экспозицию живописи и графики «Слово о подвиге», посвященную 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здесь же начала работать выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки» — более 60 подлинных произведений, раскрывающих ключевые этапы творчества известного художника.