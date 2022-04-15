В Краснодаре открылась выставка работ в жанре ню

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 14 апреля открылась персональная выставка Сергея Нагорного «Моя женщина. Ретроспектива»

Представлено около 50 пастелей и живописных полотен, объединенных одной стилистической идеей, — вариациями на тему ню. Художник работает в разных направлениях — абстракционизм, сюрреализм, реализм.

«Тема женского тела для автора — особая философия, которая живет в его творчестве естественно и вольно. Красота его женских образов вне времени», — считают в пресс-службе музея.

Выставка «Моя женщина. Ретроспектива» работает до 24 апреля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастная категория 18+.

Как писали Юга.ру, в городском музее имени Коваленко работает персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР. Зрители увидят тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок.

В музее имени Фелицына в рамках выставки «Осторожно, кусаются» демонстрируются экзотические плотоядные растения и насекомые.

В выставочном зале можно посетить экспозицию живописи и графики «Слово о подвиге», посвященную 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здесь же начала работать выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки» — более 60 подлинных произведений, раскрывающих ключевые этапы творчества известного художника.

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