В Краснодаре открылась выставка, посвященная 100-летию образования СССР

Краснодарский край

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  • © Фото ¶Project Atlas, pexels.com
    © Фото ¶Project Atlas, pexels.com

В Краснодарском музее имени Коваленко 7 апреля открылась персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР

В экспозицию вошло более 100 произведений автора — тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок, которые украсили фасады и интерьеры многих общественных зданий в крае, пленэрные этюды. Посетители увидят как известные произведения художника, так и новые картины и эскизы будущих работ.

Валентин Папко окончил Краснодарское художественное училище. Именно он создал для кубанской столицы мозаику «Я вызову любое из столетий», посвященную истории книгопечатания в России.

Выставка работает до 10 мая по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастная категория 6+. 

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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