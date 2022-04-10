В Краснодаре открылась выставка, посвященная 100-летию образования СССР
В Краснодарском музее имени Коваленко 7 апреля открылась персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР
В экспозицию вошло более 100 произведений автора — тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок, которые украсили фасады и интерьеры многих общественных зданий в крае, пленэрные этюды. Посетители увидят как известные произведения художника, так и новые картины и эскизы будущих работ.
Валентин Папко окончил Краснодарское художественное училище. Именно он создал для кубанской столицы мозаику «Я вызову любое из столетий», посвященную истории книгопечатания в России.
Выставка работает до 10 мая по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастная категория 6+.