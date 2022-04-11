В Краснодаре пройдет выставка оригинальных работ Кандинского

Краснодарский край

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  • © Фото Conmongt с сайта pixabay.com
    © Фото Conmongt с сайта pixabay.com

В Краснодарском краевом выставочном зале 15 апреля откроется экспозиция графики и мультимедиа «Василий Кандинский. Цветозвуки»

Уникальная коллекция прибыла в Краснодар из санкт-петербургской галереи современного искусства PS Gallery. Представлено более 60 подлинных произведений, раскрывающих ключевые этапы творчества этого известного русского художника, стоявшего у истоков абстракционизма. Зрители увидят редкие графические работы из серий «Звуки» и«Ксилографии», а также красочные литографии разных периодов. Часть представленных произведений была издана после смерти художника.

Выставка будет работать до 12 июня по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 250 до 400 рублей. Возрастное ограничение 0+.

Как писали Юга.ру, в городском музее имени Коваленко работает персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР. В экспозицию вошло более 100 произведений автора — тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок, которые украсили фасады и интерьеры многих общественных зданий в крае, пленэрные этюды.

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