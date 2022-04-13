В Краснодаре открылась выставка растений-хищников «Осторожно, кусаются»

Основой экспозиции стала венерина мухоловка — одно из самых известных растений-хищников. Листовая пластина ее цветка разделена на две области, которые формируют ловушку. Их внутренняя поверхность содержит привлекающий внимание красный пигмент, а края выделяют слизь. Примечательно, что мухоловка способна различать живые и неодушевленные предметы — вторые не привлекают ее внимание.

В экспозиции представлены и другие сорта представителей флоры, которые могут разными способами ловить добычу. Также на выставке можно увидеть больших улиток, краба и террариумы с редкими видами насекомых. Некоторые живые экспонаты можно будет потрогать и покормить.

Выставка «Осторожно, кусаются» работает до 15 июля по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в городском музее имени Коваленко работает персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР. В экспозицию вошли тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок.

А в выставочном зале можно посетить коллективную экспозицию живописи и графики «Слово о подвиге», посвященную 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здесь же 15 апреля откроется экспозиция графики и мультимедиа «Василий Кандинский. Цветозвуки». Представлено более 60 подлинных произведений, раскрывающих ключевые этапы творчества этого известного русского художника, стоявшего у истоков абстракционизма.