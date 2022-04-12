В Краснодаре открылась выставка, посвященная Великой Отечественной войне

В Краснодарском краевом выставочном зале 12 апреля открылась коллективная экспозиция живописи и графики «Слово о подвиге»

Она посвящена 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Представлено около 30 работ как советских, так и современных художников края. Как сообщает пресс-служба, это позволит посетителям увидеть, как менялось понимание исторического события в разные годы.

Основу экспозиции составят работы Алексея Шинкаренко — ветерана ВОВ, который участвовал в боевых действиях на Малой земле под Новороссийском. Также посетители увидят полотна Андрея Акатьева, Артема Артищука, Василия Медведовского и других авторов.

Выставка «Слово о подвиге» будет работать до 24 апреля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей.

Как писали Юга.ру, в городском музее имени Коваленко работает персональная выставка заслуженного художника России Валентина Папко «ХХ век. Слезы и радости России», посвященная 100-летию образования СССР. В экспозицию вошло более 100 произведений автора — тематические картины, эскизы и проекты известных мозаик и фресок, которые украсили фасады и интерьеры многих общественных зданий в крае, пленэрные этюды.

А в выставочном зале 15 апреля откроется экспозиция графики и мультимедиа «Василий Кандинский. Цветозвуки». Представлено более 60 подлинных произведений, раскрывающих ключевые этапы творчества этого известного русского художника, стоявшего у истоков абстракционизма.