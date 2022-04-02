В Краснодаре задержали активистов, которые участвовали в пацифистских акциях

По данным «Умного наблюдения», одного краснодарца арестовали за неповиновение полиции, когда он пришел в полицию, а другого отпустили с требованием двойной оплаты штрафов ГИБДД

Участник команды «Умного наблюдения» Алексей Мандригеля рассказал изданию «Кавказ.Реалии» о двух задержаниях. По его словам, 1 апреля активиста «Умного наблюдения» Олега Ольховика задержали в краснодарском отделении полиции «Калинино». Другого краснодарского пацифистса задержали из-за неуплаты штрафов ГИБДД. Журналистка Юга.ру связалась с Мандригелей, чтобы узнать подробности. Алексей сообщил, что 31 марта Ольховику позвонил участковый и попросил прийти в ОВД, чтобы дать объяснения. По словам активиста, какой-то освободившийся заключенный указал адрес проживания Ольховика как свой. Объяснить нужно было, кем бывший заключенный приходится Ольховику. «На следущий день Олег отправился в ОВД, чтобы дать объяснения. Естественно, его задержали и оставили в камере административно задержанных до утра», — пояснил Мандригеля.

2 апреля суд дал Олегу Ольховику 10 суток ареста по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), пост об этом опубликовало «Умное наблюдение». Решение собираются обжаловать в Краснодарском краевом суде, рассказал Алексей Мандригеля. Он добавил, что ранее Ольховик участвовал в пацифистских акциях, его задерживали. Правозащитники «ОФД-Инфо»** советуют не реагировать на вызовы для дачи объяснений по телефону и требовать письменной повестки, а также напоминают, что давать объяснения — это право, а не обязанность гражданина (ст. 25.1 КоАП РФ). При этом в случае взаимодействия с органами правопорядка можно и нужно пользоваться правом не свидетельствовать против себя и родных (ст. 51 Конституции РФ) и прибегать к помощи юристов (ст. 48 Конституции РФ). Алексей Мандригеля также упомянул другого задержанного — Александре Апошлянском. Его доставили в отделение 1 апреля около 01:00, ночь активист провел в камере административно задержанных. Формальным поводом для задержания стали неоплаченные штрафы ГИБДД. По данным «Кавказ.Реалии»*, постановления по штрафам Александр получил неделю назад, в законную силу они не вступили и будут обжалованы в суде. 2 апреля судья вынесла решение: Апошлянский должен оплатить штрафы в двукратном размере. Александр Апошлянский также участвовал в пацифистских прогулках. Он есть в списке задержанных в Краснодаре 6 марта на сайте «ОВД-Инфо»**. «Кавказ.Реалии»* сообщали, что тогда его осудили на пять суток ареста из-за неповиновения требованиям полицейских. При задержании мужчине нанесли травмы сотрудники Центра по противодействию экстремизму в гражданской одежде — по словам адвоката Алексея Аванесяна, повреждения зафиксировали, избиение снято на видео. «Его просто задержали, чтобы задержать, такая ответка от сотрудников полиции. Скорее всего, полиция решила человека выжить из страны, или усложнить жизнь», — прокомментировал Мандригеля задержание 1 апреля.

Читайте также: Навальный получил девять лет колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда

В ГУВД по Краснодарскому краю сказали, что узнать о задержанных Ольховике и Апошлянском могут только после официального запроса СМИ. Как писали Юга.ру, 24 февраля координаторку «Умного наблюдения» Алипат Султанбегову задержали после пацифистской прогулки, в которой она не участвовала. Ее арестовали на 20 суток. После она провела один день на свободе, и ее снова арестовали — на 10 суток за твит.