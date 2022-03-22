Навальный получил девять лет колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда

22 марта Лефортовский суд Москвы начал оглашение приговора оппозиционному политику Алексею Навальному. Прокуратура просила 13 лет колонии по делу о мошенничестве и легализации преступных средств

Дело Алексея Навального. Политика обвиняют в организации преступной группы, которая собирала деньги с граждан на работу «Фонда борьбы с коррупцией»* (эта организация признана в России экстремистской и запрещена), «Фонда защиты прав граждан»* (тоже признана экстремистской и запрещена), «Штабов Навального»* и на президентскую кампанию в 2018 году. Следствие полагает, что собранные деньги Алексей Навальный тратил на «экстремизм» и личные нужды. Всего, по данным следствия, Навальный с сообщниками похитил 2 млн 693 тыс. 503 рубля. (когда СК возбуждал уголовное дело в 2020 году, речь шла о 356 млн рублей).

За время своего существования команда Навального опубликовала несколько расследований, связанных с политиками. Так, ФБК* рассказал о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, а в 2021‑м — о дворцовом комплексе под Геленджиком. Авторы фильма предполагают, что он связан с президентом.

Также Навального обвиняют в оскорблении правосудия. В 2021 году, по версии следствия, политик оскорбил мировую судью Веру Акимову. Она рассматривала дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. «Интерфакс» приводит текст обвинительного заключения, в котором приводятся слова Навального: «Вы граммофон или судья?»; «Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда»; «Постоянно говорите, как попугай»; «Разрешите обращаться к вам не ваша честь, а оберштурмбанфюрер».

Также, согласно материалам дела, политик оскорбил прокурора Екатерину Фролову. Она поддерживала обвинение по делу о клевете на ветерана. Рассмотрение этого дела началось 15 февраля 2021 года. Сам политик не признает за собой вину. Сейчас он отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше». После возвращения Навального из Германии, где он лечился после того, как его отравили, политику изменили условный срок по «делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.

Суд. На суде следствие представило четырех пострадавших (жертвователей, которые хотели, чтобы Навальный стал президентом, но потом «разочаровались»): разнорабочего Александра Кошелева (он пожертвовал более 1 млн рублей), пенсионера Михаила Костенко (одно пожертвование на сумму более 50 тыс. рублей), экс-депутата самарской гордумы Вячеслава Кузина (более 957 тыс. рублей) и предпринимателя Александра Карнюхина (более 665 тыс. рублей). Одним из свидетелей стороны обвинения стал бывший сотрудник московского штаба* Виталий Серуканов. Он утверждал, что Алексей Навальный тратил собранные деньги преимущественно на себя. В качестве доказательств этого обвинение приводит выписки с банковских счетов политика, его семьи и соратников: с 2016 по 2020 год на них поступило более 735 млн рублей, а сам Навальный потратил с личного счета более 8 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Приговор. 15 марта в колонии ИК-2 во Владимирской области прошло 13-е выездное заседание по делу Алексея Навального. На нем прокурор запросила 10 лет лишения свободы, с учетом текущего срока по «делу «Ив Роше» — 13 лет колонии строгого режима, а также штраф — 1,2 млн рублей.



22 марта Лефортовский суд Москвы начал оглашение приговора политику. В итоге Алексея Навального осудили на 9 лет колонии строгого режима по делу о крупном мошенничестве и оскорблении суда. Также его оштрафовали на 1,2 млн рублей, сообщает ТАСС. Наказание Навальному назначили с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Суд назначил ему также один год ограничения свободы после освобождения.