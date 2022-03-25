Проезд в краснодарском общественном транспорте может скоро подорожать на 5 рублей

25 марта директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал о необходимости проиндексировать стоимость проезда. Это связано с нехваткой водителей, кондукторов, прочего персонала и ростом расходов

Пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала релиз, в котором говорится о грядущем повышении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте (трамваях, троллейбусах и автобусах) — до 35 рублей (предварительно).

По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, цены на проезд хотят поднять из-за нехватки кадров (на предприятии низкий уровень заработной платы) и сокращения пассажиропотока. Оказалось, что в КТТУ недобор по водителям составляет 26%, по кондукторам — 39%, еще там не хватает 12% рабочих и 10% специалистов.

«Из-за дефицита кадров на линию не выходят 15 трамваев, 10 троллейбусов и 9 автобусов. Для привлечения новых сотрудников необходимо проиндексировать заработную плату как минимум на 15%. Сегодня она значительно ниже среднекраевых показателей в этой отрасли. Например, за отработанную норму часов кондуктор получает около 22 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Грачев добавил, что «КТТУ держится на плаву исключительно благодаря трамвайным перевозкам» — 63% от общей массы перевозок. Также в администрации привели статистику, согласно которой, в 2021 году муниципальным общественным транспортом воспользовались на 12% меньше пассажиров, чем в 2019 году — более 102 тыс. пассажиров. Также сократилась выручка предприятия — на 3,5%, а расходы выросли на 6%. Сейчас управление цен и тарифов готовит экономическое обоснования тарифа.

Там добавили, что за прошлый год КТТУ понес убытки на 50 млн рублей.



«В конце прошлого года из-за повышения цен стоимость проезда подняли частные перевозчики. Рассчитываем, что в нынешних экономических условиях индексация тарифа позволит КТТУ проработать до конца года без серьезных убытков и кредиторской задолженности», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. По словам чиновников, сейчас средняя себестоимость поездки на одного пассажира составляет 33 рубля, поэтому предполагается, что стоимость проезда в общественном транспорте КТТУ необходимо увеличить до 35 рублей.