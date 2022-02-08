В Краснодаре планируют вернуть регулируемые тарифы в трамваях и троллейбусах. Чиновники обещают сделать «как в Москве»

В трамвайно-троллейбусном управлении Краснодара планируют вернуться к регулируемым тарифам. Это позволит сделать повременной и пересадочный билеты

Сайт «Деловая газета.Юг» 8 февраля опубликовал новость, в которой говорится о планах КТТУ перейти на регулируемый тариф. Об этом рассказал директор предприятия Александр Грачев во время совещания депутатов городской думы.

По словам Грачева, при нынешнем тарифе невозможно реализовать, например, пересадочные и повременные билеты. В случае перехода на регулируемый тариф перевозчик будет направлять плату в бюджет и из бюджета получать деньги за выполненную работу.

«Тогда муниципалитет сможет устанавливать любые тарифы, в том числе, пересадочный и повременной, как в Москве и других городах», — сказал Грачев.

Разработка рекомендаций по поэтапному переводу муниципальных маршрутов на регулируемый тариф предусмотрена по документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на 2022-2034 годы. В начале февраля мэрия Краснодара объявила тендер на подготовку этого документа.

Начальная стоимость контракта по разработке документа составляет 22,3 млн рублей. Подрядчик должен будет сделать социальный стандарт транспортного обслуживания населения, план обустройства выделенных полос для движения пассажирского транспорта и уточнить математическую транспортную макромодель Краснодара, которая предполагает возможность изменения транспортной сети.

Напомним, что в мае 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов назвал регулируемые маршруты большой нагрузкой на бюджет города. Более выгодными условиями для бюджета он назвал сборку троллейбусов на базе КТТУ.

Процесс перехода перевозчиков на нерегулируемый тариф начался в Краснодаре в 2016 году. Сам тариф подразумевает, что перевозчик не будет получать субсидии и должен в полном объеме взимать стоимость проезда с граждан.