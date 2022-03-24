Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 24 марта

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 24 марта

В прокат выходит отечественная семейная комедия «Моя ужасная сестра» (6+). Лена и Маруся — две десятилетние, совершенно чужие друг другу девочки. Они вынужденно становятся сестрами, когда их мама и папа решают пожениться. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.

На экраны выходит документальный фильм-расследование Оливера Стоуна «Как убили Джона Кеннеди» (16+). Согласно синопсису, американскому режиссеру — обладателю трех премий «Оскар» — удалось ознакомиться с засекреченными спецслужбами и правительством США документах, часть из которых была публично раскрыта только 15 декабря 2021 года.

Американский триллер «Взаперти» (16+) рассказывает о матери двоих детей Джессике, которую пробравшийся в ее дом бывший бойфренд запирает в кладовке. Чтобы выбраться оттуда и спасти детей, ей предстоит проявить немалую изобретательность.

Мультфильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+) рассказывает историю прекрасного принца Алекса, которого злая ведьма превратила в мышь. Чтобы снять заклятье с возлюбленного, Золушке со своими друзьями предстоит отправиться в опасное путешествие на другой конец океана.

Действие французского хоррора «Кандиша: Демон мести» (16+) происходит в пригороде, где три подруги проводят лето в регулярных вечеринках. Вечерами они пробираются в предназначенный к сносу дом и рисуют там граффити. По пути домой на одну из них нападает бывший парень и пытается изнасиловать. Девушка вызывает Кандишу — духа из марокканского фольклора, который убивает только мужчин. На следующий день героиня узнает, что тем же вечером ее бывшего насмерть сбила машина.

Норвежская драма «Худший человек на свете» (18+) описывает четыре года из жизни студентка Юлия, которая начинает взрослую жизнь и мечтает стать врачом. Однако девушке присущ постоянный внутренний конфликт, она сомневается в правильности своих действий и после первых месяцев учебы решает, что психология ей ближе. Потом Юлия увлекается писательством, фотографией и книжным делом, а также меняет возлюбленных. У ленты две номинации на «Оскар» — сценарий и фильм на иностранном языке.

В прокат выходит отечественный мультфильм «Финник» (6+). Домовые помогают людям сохранить мир и гармонию в доме. Но Финник совсем не такой, как все — он добрый, озорной, но вредный. Его кредо: «Нет людей — нет проблем». Из-за этого ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Ситуация меняется, когда в дом въезжают девочка Кристина и ее родители — на них уловки домового совсем не действуют. Когда в городе начинают происходить странные и пугающие события, отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти жителей.

Действие индийского боевика RRR (12+) происходит в в 1920 году. Два революционера вынуждены объединить усилия против против Британского колониального правительства и защитить родные земли.