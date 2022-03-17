Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 17 марта

Франко-бельгийская драма «Утраченные иллюзии» (18+) снята по одноименному роману Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия». Действие происходит в период Реставрации, центре сюжета — молодой поэт Люсьен Шардон де Рюбампре, который вместе замужней женщиной, которая старше его по возрасту, отправляется покорять Париж.

Отечественная комедия «Доктор Свисток» (16+) рассказывает о предприимчивом Арсене, который мечтает стать пластическим хирургом. Не имея медицинского образования, он всё же устраивается в клинику — администратором. Он выдает китайские импланты за швейцарские и неплохо зарабатывает на этом до тех пор, пока у звезды шоу-бизнеса они не взрываются прямо на борту самолета. Арсен вынужден бежать из Москвы в родной Сочи.

В кинотеатрах можно посмотреть американский триллер «Флирт с дьяволом» (18+). Богатый и разведенный Крис встречает в супермаркете таинственную женщину по имени Скай и влюбляется в нее. Вскоре после череды загадочных событий герой понимает, что их встреча была вовсе не случайно, а заранее и четко спланирована. Цель Скай — завладеть его деньгами.

Действие отечественного документального фильма «Ласточки Христовы» (6+) начинается с событий 27 декабря 2019 года, когда парламент Черногории принял законопроект об изъятии всей собственности у Сербской Православной Церкви. Сотни тысяч человек встали на соборную молитву во главе с митрополитом Амфилохием (Радовичем). Церковь была на грани исчезновения, но люди сумели объединиться и встать на защиту своей веры. На сороковой день после смерти народного пастыря от коронавируса меняется правительство и вносит поправки в законопроект. Это фильм о жизни и монашестве в Черногории.

Американский семейный фильм «Парящий тигр» (12+) снят по мотивам одноименной книги Кейт ДиКамилло. Лента рассказывает о 12-летнем мальчике Робе Хортоне. Однажды гуляя по лесу недалеко от дома, он находит железную клетку с бенгальским тигром. Ребенок делится тайной с одноклассницей Сикстиной, и вместе они решают выпустить зверя на волю.

Комедийный семейный французский фильм «Шимпанзе под прикрытием» (12+) рассказывает о необычном агенте ЦРУ. Когда выясняется, что некий злодей пытается создать новый вид оружия, животное получает задание предотвратить это.

Кроме того, в некоторых кинотеатрах в повторный прокат вышли фильмы «Холоп», «Еще по одной», «Батя», «Маски для Николаса», «Пальма», «Байкал. Удивительные приключения Юмы», «Париж, я люблю тебя».

А в «Киномакс-Краснодар» на этой неделе будут показывать семь фильмов известного японского режиссера Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Поньо на утесе», «Унесенные призраками», «Небесный замок Лапута». Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Так, зрители не смогут увидеть на широких экранах ожидаемые ленты «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», «Белфаст» и многие другие.

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь.