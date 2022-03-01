Голливудские кинокомпании приостановят выход новых фильмов в России

В ближайшее время это коснется премьер «Бэтмен», «Морбиус» и «Я краснею». Премьера первого должна состояться уже 2 марта.

«В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма «Бэтмен» в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — цитирует Warner Brothers издание Deadline.

Представители The Walt Disney Company заявили, что дальнейшие бизнес-решения руководство компании будет принимать также исходя из того, как будет развиваться ситуация.

По словам издания CNBC, продажи билетов на российском рынке не столь значительны, как в Китае, и не являются решающими для международного боксофиса голливудских студий, но потеря средств будет ощутима. Так, блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» заработал в России 46 млн долларов.

Напомним, 24 февраля президент Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Украине, сообщил ТАСС. После этого закрылись 12 южных аэропортов, на Россию наложили ряд санкций. Люди по всей стране стали выходить на улицы с призывом к миру.

26 февраля 15 отечественных кинематографистов выпустили видеообращение, в котором выступили против спецоперации в Украине. Среди них Антон Долин, Александр Роднянский, Евгений Цыганов, Нигина Сайфуллаева, Вениамин Смехов, Михаил Местецкий, Юрий Быков, Андрей Звягинцев, Юлия Ауг, Кантемир Балагов, Оксана Карас, Илья Хржановский, Кира Коваленко, Елена Коренева, Роман Васьянов.