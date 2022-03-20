В Туапсе 90-летний мужчина погиб при пожаре

В ночь на 20 марта в Туапсинском районе загорелся частный дом

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в ночь на 20 марта в селе Молдовановка Туапсинского района загорелся частный дом на Центральной улице. Пожарных вызвали соседи, которые заметили огонь. Возгорание удалось локализовать, после этого пожарные обнаружили в доме тело 90-летнего мужчины.

Следственный отдел по городу Туапсе проводит проверку. Следователи должны выяснить причину и установить очаг возгорания. Тело погибшего передадут на судмедэкспертизу.

В МЧС Кубани рассказали, что сообщение о пожаре поступило 19 марта в 22:19, а к 22:55 огонь полностью потушили. Площадь пожара составила 24 кв. метра. Задействовали 8 пожарных и две машины.

Как писали Юга.ру, 5 января в Мостовском районе во время пожара погибла пожилая супружеская пара. 26 декабря в Динском районе из-за пожара погиб 86-летний мужчина. Неделей раньше в Анапе при пожаре умерла пенсионерка.

Напомним, 17 марта в Сочи случился крупный пожар в гаражном кооперативе. А 14 марта в Гулькевичском районе загорелся крахмальный завод.