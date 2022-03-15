На Кубани загорелся крахмальный завод

В Гулькевичском районе произошел пожар на крахмальном заводе

О пожаре на крахмальном заводе в поселке Красносельском Гулькевичского района сообщили в экстренные службы 14 марта около 16:59. На место незамедлительно выехали пожарные.

Возгорание началось на третьем этаже пятиэтажного здания. Огонь охватил 100 кв метров, было сильное задымление. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что огонь тушили 103 человека с помощью 33 единиц техники. Огонь полностью ликвидировали в 18:30.

Как писали Юга.ру, в феврале пожар произошел на причале Таманского терминала. Возгорание произошло в 15:26, когда подрядчик работал над модернизацией лентоочистителя конвейера.