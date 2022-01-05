В Мостовском районе во время пожара погибла супружеская пара

В станице Костромской Мостовского района утром 5 января произошел пожар в частном доме по улице Октябрьской. Пожарных вызвали соседи, которые увидели огонь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 8:09. По прибытию на место спасатели установили, что огонь охватил 18 кв. метров. Пожар локализовали в 8:31.

Полностью потушить огонь удалось в 8:45. В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 3 единицы спецтехники.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю добавили, что после тушения огня пожарные обнаружили в доме тела 66-летней женщины и ее 73-летнего супруга.

Предварительно, причиной пожара назвали неисправность печного отопления. Следователи назначили проведение необходимых экспертиз. Устанавливается точная причина и очаг возгорания.

Как писали Юга.ру, в декабре во время пожара погиб пенсионер в Динской. А в ночь на 20 декабря во время пожара в доме в Анапе погибла 73-летняя женщина.