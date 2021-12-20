Во время пожара в Анапе погибла пенсионерка

СК Анапы проводит проверку по факту смерти пенсионерки во время пожара

Около 1:15 20 декабря в доме на улице Центральной в хуторе Уташ начался пожар. Соседи увидели огонь и вызвали пожарных. По прибытии на место они установили, что огонь охватил 25 кв. метров.

Полностью пожар потушили в 1:45. Огонь ликвидировали 10 человек и 3 единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Когда дом потушили, спасатели обнаружили в одной из комнат тело пожилой хозяйки. Позже следователи установили, что ей было 73 года.

В СК начали доследственную проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося, причины и очаг возгорания. Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз.