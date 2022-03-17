В Сочи случился крупный пожар в гаражном кооперативе
Вечером 17 марта на улице Чайковского произошло возгорание на территории гаражного кооператива
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре на улице Чайковского поступило в экстренные службы в 18:14. Спустя 10 минут на место приехали первые подразделения. Оказалось, что пожар случился на территории гаражного кооператива. Общая площадь составила 200 кв. м.
В 18:36 огонь локализовали, в 18:53 пожар полностью потушили. О пострадавших не сообщается.
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