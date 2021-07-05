В Сочи мужчина погиб из-за поваленного ветром дерева

Напомним, на прошедшие выходные по краю было объявлено штормовое предупреждение. 4 июля в Сочи из-за сильного ветра на улице Фрунзе в Адлерском районе мужчину насмерть придавило деревом, еще двое получили повреждения. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили, что на месте работают сотрудники СК.