В Сочи мужчина погиб из-за поваленного ветром дерева

Краснодарский край

Распечатать

4 июля в Адлерском районе Сочи ураган повалил дерево. Один мужчина погиб, двое пострадали

Напомним, на прошедшие выходные по краю было объявлено штормовое предупреждение. 4 июля в Сочи из-за сильного ветра на улице Фрунзе в Адлерском районе мужчину насмерть придавило деревом, еще двое получили повреждения. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили, что на месте работают сотрудники СК.

Всего из-за урагана в городе повалено 34 дерева. В Сочи начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий и готовности к непогоде на ближайшее время. В устранении последствий задействованы более 50 бригад и свыше 30 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации города.

Юга.ру писали, что 4 июля в Новороссийске пловца унесло в море. Сотрудники МЧС спасли его, несмотря на штормовое предупреждение и плохую погоду.

Происшествия Сочи Штормовые предупреждения

Новости

Из Краснодара разрешили полеты в Турцию
Закрытые пляжи, возможная эвакуация и отрезанные посёлки. Собрали официальную информацию по ситуации в Сочи
Краснодарская арт-группа Recycle создаст арт-объект, посвященный скейтбордингу
Замначальника ГИБДД по Адыгее арестовали за взятки с подчиненных
Житель Тимашевска, которого избили полицейские и хотели забрать его телефон, пожаловался в ЕСПЧ
В Сочи из-за плохой погоды не смогли сесть четыре самолета

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска
2 июля, 09:00
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска

Реклама на портале