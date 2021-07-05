В Сочи мужчина погиб из-за поваленного ветром дерева
4 июля в Адлерском районе Сочи ураган повалил дерево. Один мужчина погиб, двое пострадали
Напомним, на прошедшие выходные по краю было объявлено штормовое предупреждение. 4 июля в Сочи из-за сильного ветра на улице Фрунзе в Адлерском районе мужчину насмерть придавило деревом, еще двое получили повреждения. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался.
В пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили, что на месте работают сотрудники СК.
Всего из-за урагана в городе повалено 34 дерева. В Сочи начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий и готовности к непогоде на ближайшее время. В устранении последствий задействованы более 50 бригад и свыше 30 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации города.
Юга.ру писали, что 4 июля в Новороссийске пловца унесло в море. Сотрудники МЧС спасли его, несмотря на штормовое предупреждение и плохую погоду.