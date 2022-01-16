Перед зданием Мостовской районной администрации рухнула новогодняя ёлка

Непогода в ночь с 14 на 15 января стала причиной грустного происшествия в поселке Мостовском: сильный ветер повалил главную новогоднюю ёлку района на площади Мира — об этом сообщает инстаграм газеты «Предгорье».

Повреждения, полученные ёлкой при падении, оказались столь сильными, что ее предпочли не ставить обратно, а разобрать и увезти. «Обычно ёлка стоит до Крещения, но в этом году пришлось убрать её раньше», отмечает сотрудник «Предгорья».