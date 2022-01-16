Перед зданием Мостовской районной администрации рухнула новогодняя ёлка
Сильный ветер повалил главную ёлку Мостовского района в ночь на 15 января
Непогода в ночь с 14 на 15 января стала причиной грустного происшествия в поселке Мостовском: сильный ветер повалил главную новогоднюю ёлку района на площади Мира — об этом сообщает инстаграм газеты «Предгорье».
Повреждения, полученные ёлкой при падении, оказались столь сильными, что ее предпочли не ставить обратно, а разобрать и увезти. «Обычно ёлка стоит до Крещения, но в этом году пришлось убрать её раньше», отмечает сотрудник «Предгорья».
После того, как дерево будет полностью демонтировано, предстоит оценить ущерб, нанесенный падением фонтану перед зданием районной администрации.
Напомним, что 31 декабря в сводки происшествий попала другая новогодняя ёлка — моторизованная. Ее задержали сотрудники ДПС в центре Краснодара на оживленном перекрестке.