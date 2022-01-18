На Кубань снова обрушились ливни и ураганный ветер. В Сочи из-за непогоды отменили крещенские купания

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на 18 января

Напомним, на Кубани из-за сильных дождей и мокрого снега объявили штормовое предупреждение. Оно действует до 19 января.

Во вторник, 18 января, синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют в Краснодаре утром и днем сильные осадки. Возможно налипание мокрого снега. Ветер 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с.

По краю ожидается сильный ливень в сочетании с грозой и ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах до 29 м/с. В некоторых районах на дорогах гололед. Температура воздуха днем 0-5 °С. На Черноморском побережье — 1-6 °С.

Кроме того, из-за непогоды в Сочи отменили крещенские купания. 19 января на курорте ожидается поднятие уровня воды в реках и пятибалльный шторм, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Убедительно просим горожан и гостей города воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах. Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду», — добавили в мэрии.

18 и 19 января праздничные литургии пройдут во всех 37 храмах Сочи. Они завершатся молебном и чином освящения воды.