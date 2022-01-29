Под Анапой смерч вышел на берег и повредил часть построек на набережной

Блогер из Анапы снял на видео смерч, который вышел на берег утром 29 января в районе Утриша

Анапский блогер Андрей Маковозов снял на камеру смерч, который образовался в акватории моря 29 января. Воронка сначала находилась на небольшом удалении от берега, а затем развернулась в сторону набережной.

Андрей Маковозов опубликовал на своем ютуб-канале сам смерч и последствия после выхода воронки на сушу. По словам автора видео, повреждены оказались крыши ближайших построек. Также пострадала местная гостиница и металлическая конструкция, напоминающая на забор. О пострадавших не сообщается.