Под Анапой смерч вышел на берег и повредил часть построек на набережной

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с видео ютуб-канала Маковозовы
    © Скриншот с видео ютуб-канала Маковозовы

Блогер из Анапы снял на видео смерч, который вышел на берег утром 29 января в районе Утриша

Анапский блогер Андрей Маковозов снял на камеру смерч, который образовался в акватории моря 29 января. Воронка сначала находилась на небольшом удалении от берега, а затем развернулась в сторону набережной.

Андрей Маковозов опубликовал на своем ютуб-канале сам смерч и последствия после выхода воронки на сушу. По словам автора видео, повреждены оказались крыши ближайших построек. Также пострадала местная гостиница и металлическая конструкция, напоминающая на забор. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Юга.ру писали, что жители Анапы 29 января стали жаловаться на подтопления в разных участках города из-за дождя и таяния снега. По словам горожан, вода заходила в дома, подтапливала частные участки и скапливалась на проезжей части. В мэрии Анапы сообщили о проведении в городе «противопаводковых мероприятий».

Анапа Погода Черное море

Новости

Под Анапой смерч вышел на берег и повредил часть построек на набережной
В КубГУ сообщили о переходе на дистанционное обучение из-за коронавируса
Жители Анапы жалуются на подтопления из-за растаявшего снега. Власти говорят, что «ситуация под контролем»
На Кубани снова побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Сочи из-за оползня ввели режим ЧС на дороге в сторону Абхазии
Суд в Ингушетии освободил от наказания медика, сделавшего «женское обрезание» девятилетней девочке

Лента новостей

Реклама на сайте