В краснодарской «Типографии» пройдут благотворительные чтения

В воскресенье 20 марта в Краснодаре пройдут благотворительные чтения в пользу подопечных «Открытой среды» — организации, которая помогает социализироваться людям с аутизмом в Краснодарском крае. «Открытая среда» работает со 170 семьями.

Мероприятие начнётся в 13:00 в центре современного искусства «Типография» на улице Зиповской, 5 к33. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Для детей до 12 лет вход свободный (они должны быть в сопровождении взрослых). Все, кто старше, участвуют за пожертвование от 300 рублей в пользу «Открытой среды». На чтениях можно будет порисовать и купить книжки от магазина «Чарли».

В прошлое воскресенье этот формат попробовали впервые, а чтецом выступила автор книжного блога Лера Мартьянова. Чтения с приглашенными гостями планируют устраивать каждую неделю.