В краснодарской «Типографии» пройдут благотворительные чтения

Краснодарский край

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  • «Открытые чтения» © Фото Анастасии Копытовой, «Открытая среда»
    «Открытые чтения» © Фото Анастасии Копытовой, «Открытая среда»

20 марта в Краснодаре прочитают сказку в помощь подопечным «Открытой среды»

В воскресенье 20 марта в Краснодаре пройдут благотворительные чтения в пользу подопечных «Открытой среды» — организации, которая помогает социализироваться людям с аутизмом в Краснодарском крае. «Открытая среда» работает со 170 семьями.

Специалист речевого мастерства, ведущая и продюсер студии подкастов Юлия Купер прочитает северные лоскутные сказки от начинающего писателя Дениса Макурина.

Мероприятие начнётся в 13:00 в центре современного искусства «Типография» на улице Зиповской, 5 к33. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке

Для детей до 12 лет вход свободный (они должны быть в сопровождении взрослых). Все, кто старше, участвуют за пожертвование от 300 рублей в пользу «Открытой среды». На чтениях можно будет порисовать и купить книжки от магазина «Чарли».

В прошлое воскресенье этот формат попробовали впервые, а чтецом выступила автор книжного блога Лера Мартьянова. Чтения с приглашенными гостями планируют устраивать каждую неделю.

Как писали Юга.ру, «Типография» отменила выставки и публичные мероприятия. Туда переехал офис «Открытой среды». Кроме того, уже несколько месяцев в центре работает благотворительный магазин организации. Также «Типография» сдает помещение в аренду, там продолжает работать кофейня-коворкинг «Буфет», по запросу открывается библиотека.

Напомним, в эти выходные впервые за несколько месяцев вернут улицу Красную пешеходам. В Краснодаре открылась фотовыставка «Остров доброго деда» и фондовая выставка, посвященная Ивану Айвазовскому. Кинотеатр «Киномакс-Краснодар» афишировал показ семи фильмов Хаяо Миядзаки. О других фильмах, которые можно увидеть на этой неделе, читайте здесь.

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