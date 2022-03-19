В краснодарской «Типографии» пройдут благотворительные чтения
20 марта в Краснодаре прочитают сказку в помощь подопечным «Открытой среды»
В воскресенье 20 марта в Краснодаре пройдут благотворительные чтения в пользу подопечных «Открытой среды» — организации, которая помогает социализироваться людям с аутизмом в Краснодарском крае. «Открытая среда» работает со 170 семьями.
Специалист речевого мастерства, ведущая и продюсер студии подкастов Юлия Купер прочитает северные лоскутные сказки от начинающего писателя Дениса Макурина.
Мероприятие начнётся в 13:00 в центре современного искусства «Типография» на улице Зиповской, 5 к33. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Для детей до 12 лет вход свободный (они должны быть в сопровождении взрослых). Все, кто старше, участвуют за пожертвование от 300 рублей в пользу «Открытой среды». На чтениях можно будет порисовать и купить книжки от магазина «Чарли».
В прошлое воскресенье этот формат попробовали впервые, а чтецом выступила автор книжного блога Лера Мартьянова. Чтения с приглашенными гостями планируют устраивать каждую неделю.
Как писали Юга.ру, «Типография» отменила выставки и публичные мероприятия. Туда переехал офис «Открытой среды». Кроме того, уже несколько месяцев в центре работает благотворительный магазин организации. Также «Типография» сдает помещение в аренду, там продолжает работать кофейня-коворкинг «Буфет», по запросу открывается библиотека.
Напомним, в эти выходные впервые за несколько месяцев вернут улицу Красную пешеходам. В Краснодаре открылась фотовыставка «Остров доброго деда» и фондовая выставка, посвященная Ивану Айвазовскому. Кинотеатр «Киномакс-Краснодар» афишировал показ семи фильмов Хаяо Миядзаки. О других фильмах, которые можно увидеть на этой неделе, читайте здесь.