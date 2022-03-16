В Краснодаре открылась фотовыставка «Остров доброго деда»

Краснодарский край

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  • Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Краснодарском музее имени Коваленко 16 марта открылась персональная фотовыставка Анастасии Нелень «Остров доброго деда»

Экспозиция представляет собой собирательный образ русской деревни. Представленные фотоработы — результат ее путешествия по России. Путь Анастасии лежал через Краснодарский край, Ленинградскую и Мурманскую области, Республики Карелию и Коми. Как сообщил в пресс-службе музея, вместо картин упадка, как можно было бы ожидать, автор увидела места, обретающие новые силы к развитию.

Каждая съемка проекта — это истории людей, которые вернулись в деревню и стали создавать вокруг себя новую жизнь, возрождать забытые места.

Анастасия Нелень работает в жанрах социальный репортаж и тревел-фото. В 2015 году она победила в конкурсе National Geographic «Многонациональная Россия», в 2019 году стала лауреатом премии «Моя планета».

Выставка работает до 27 марта по адресу улица Красная, 15. 

Как писали Юга.ру, в краевом выставочном зале 16 марта открылась экспозиция живописи и графики «Магия творчества». Представлено около 60 работ десяти членов краевого союза художников.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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