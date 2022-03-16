Краснодарский кинотеатр покажет семь мультфильмов Хаяо Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

Кинотеатр «Киномакс-Краснодар» на этой неделе будет показывать семь фильмов известного японского режиссера Хаяо Миядзаки

Речь идет о лентах «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Поньо на утесе», «Унесенные призраками», «Небесный замок Лапута». Некоторые из них также покажут в кинотеатре «Формула кино OZ».

Хаяо Миядзаки — один из самых известный японских мультипликаторов. Его аниме «Унесенные призраками» о 10-летней девочке Тихиро Огино занимает первое место в рейтинге лучших мультфильмов всех времен по версии IMDb. Лента выиграла премию «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм и главный приз Берлинского кинофестиваля.

Миядзаки — обладатель внеконкурсного почетного «Оскара» 2014 года с формулировкой «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал».

Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Из-за этого кинотеатры стали включать в репертуар ленты прошлых лет, на которые есть лицензия прокатчика.

Основатель и директор по кинопрокату компании «Иноекино» Алексей Бажин и руководитель по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов рассказали журналистке Юга.ру, могут ли российские фильмы полностью заменить зарубежные, пойдут ли зрители на «Брата» Балабанова и что ждет отечественную киноиндустрию.

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