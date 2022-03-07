Краснодарская «Типография» отменила все выставки и публичные мероприятия

ЦСИ «Типография» в Краснодаре не будет проводить мероприятия во время «специальной операции» в Украине

Так, в «Типографии» не будут проводить выставки и публичные мероприятия (кинопоказы, лекции, лаборатории). Сотрудники остановили работу над всеми проектами, запланированными на 2022 год.

7 марта краснодарский центр современного искусства «Типография» объявил о новом формате работы на время «специальной военной операции», которую Россия начала в Украине 24 февраля.

В центре продолжат работать кофейня и коворкинг «Буфет», книжный магазин «Ката», благотворительный магазин «Открыто шоп» — каждый день с 10:00 до 20:00. Сюда же переехал офис благотворительной организации «Открытая среда», которая помогает 170 семьям людей с аутизмом в Краснодарском крае. Библиотека «Типографии» будет открываться по запросу.

Как писали Юга.ру, после начала «специальной операции» Роскомнадзор заблокировал целый ряд независимых СМИ, включая региональные, за освещение ситуации. Многие зарубежные магазины и производства на территории России закрылись: IKEA, Zara, Apple и другие.

Напомним, 7 марта в краснодарском кинотеатре «Формула Кино OZ» стартовали показы аниме «Мой сосед Тоторо» 1988 года.