В Краснодаре открылась выставка, посвященная Ивану Айвазовскому

В Краснодарском музее имени Коваленко 17 марта открылась фондовая выставка «Бегущие по волнам», посвященная 205-летию со дня рождения Ивана Айвазовского

В тематическую экспозицию вошли более 60 произведений живописи и графики, которых объединяет образ корабля. Среди авторов — Никас Сафронов, Эдуард Браговский, Йозеф Вагнер, Алексей Боголюбов, Виктор Думитрашко. Конечно, центром экспозиции станут шесть работ всемирно известного художника-мариниста Ивана Айвазовского.

По словам пресс-службы музея, зритель получит возможность познакомиться с многообразием творческих интерпретаций образа корабля в работах отечественных и зарубежных художников XVIII-XXI веков.

Иван Айвазовский наиболее известен своими морскими пейзажами, которые составляют больше половины его произведений. Среди самых известных — «Девятый вал», «Корабль помощи», «Шторм на пляже», «Корабль у скал Гибралтара», «Неаполитанский залив».

Выставка «Бегущие по волнам» работает до 17 апреля по адресу улица Красная, 13. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей.

Как писали Юга.ру, до 20 марта в музее имени Коваленко работает оллективная художественная выставка «Цветущие». Представлено около 70 произведений шести местных художниц. Среди авторов — Валерия Пичугина, Виктория Метелица, Светлана Егудина, Ольга Каленская, Маргарита Чиндяскина, Елена Саенко.

В краевом выставочном зале 16 марта открылась экспозиция живописи и графики «Магия творчества». Представлено около 60 работ десяти членов регионального союза художников.