В Краснодаре сдали в эксплуатацию литеры проблемного долгостроя ЖК «Свобода»

Напомним, в 2013 году компания «Таурас-96» начала строить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, а также несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Первый литер должны были сдать в 2015 году, но сроки постоянно переносили якобы из-за высокой стоимости аренды участка.

В 2016 году дольщики жаловались, что застройщик не идет на контакт, и власти Краснодара обещали разобраться в ситуации. В 2018 году на гендиректора «Таурас-96» Галину Литвякову завели уголовное дело за мошенничество. Она заключала договоры с дольщиками, а средства тратила на свое усмотрение. Всего женщина обманула 583 дольщика на 1 млрд рублей.