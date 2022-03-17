В Краснодаре сдали в эксплуатацию литеры проблемного долгостроя ЖК «Свобода»
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил 17 марта, что два литера долгостроя ЖК «Свобода» сдали в эксплуатацию
Напомним, в 2013 году компания «Таурас-96» начала строить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, а также несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Первый литер должны были сдать в 2015 году, но сроки постоянно переносили якобы из-за высокой стоимости аренды участка.
В 2016 году дольщики жаловались, что застройщик не идет на контакт, и власти Краснодара обещали разобраться в ситуации. В 2018 году на гендиректора «Таурас-96» Галину Литвякову завели уголовное дело за мошенничество. Она заключала договоры с дольщиками, а средства тратила на свое усмотрение. Всего женщина обманула 583 дольщика на 1 млрд рублей.
В 2017 году компания ССК сказала, что достроит дома, и дала жилому комплексу название «Свобода». В марте 2021 года ССК получила заключение о соответствии на 8-й литер ЖК «Свобода». А в сентябре завершили строительство 6-го,7-го и 8-го литеров. Этот же застройщик планирует завершить в 2022 году литеры 1, 2 и 3.
17 марта в телеграме мэра Краснодара Андрея Алексеенко появился пост, что департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение на ввод в эксплуатацию литеров 4 и 5 ЖК «Свобода». Это два 24-этажных дома на 644 квартиры. Достроить эти дома должны были в 2016 году. А в телеграм-канале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева написали, что дольщики получат ключи от квартир в ближайшее время.