В Краснодаре достроили проблемный ЖК от застройщика, который обманул дольщиков на 1 млрд рублей

Напомним, в 2013 году фирма «Таурас-96» собиралась построить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, а также несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Первый литер должны были сдать в первом полугодии 2015 года, но сроки постоянно переносились. Гендиректор «Таурас-96» Галина Литвякова объясняла срывы сроков высокой стоимостью аренды участка.

В 2016 году дольщики жаловались, что не знают, когда получат свои квартиры — застройщик не шел на контакт. Власти Краснодара пообещали взять ситуацию под контроль. Два года спустя на Литвякову завели уголовное дело за мошенничество — она заключала договоры долевого строительства, а полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Всего женщина обманула 583 дольщика на 1 млрд рублей.

В 2017 году компания ССК обязалась достроить для дольщиков «Таурас-96» жилые комплексы. Застройщик дал ЖК «Семигорская-Понтийская» новое название — «Свобода». В марте 2021 года ССК получила заключение о соответствии на восьмой литер ЖК «Свобода».