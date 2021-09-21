В Краснодаре достроили проблемный ЖК от застройщика, который обманул дольщиков на 1 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

21 сентября департамент архитектуры и градостроительства Краснодара разрешил ввести в эксплуатацию три литера ЖК «Свобода»

Напомним, в 2013 году фирма «Таурас-96» собиралась построить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, а также несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Первый литер должны были сдать в первом полугодии 2015 года, но сроки постоянно переносились. Гендиректор «Таурас-96» Галина Литвякова объясняла срывы сроков высокой стоимостью аренды участка. 

Читайте также:

В 2016 году дольщики жаловались, что не знают, когда получат свои квартиры — застройщик не шел на контакт. Власти Краснодара пообещали взять ситуацию под контроль. Два года спустя на Литвякову завели уголовное дело за мошенничество — она заключала договоры долевого строительства, а полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Всего женщина обманула 583 дольщика на 1 млрд рублей.

В 2017 году компания ССК обязалась достроить для дольщиков «Таурас-96» жилые комплексы. Застройщик дал ЖК «Семигорская-Понтийская» новое название — «Свобода». В марте 2021 года ССК получила заключение о соответствии на восьмой литер ЖК «Свобода».

21 сентября в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что завершилось строительство трех литеров (6, 7 и 8) проблемного ЖК «Свобода» на улице Семигорской и Понтийской. Фирма «Таурас-96» должна была сдать эти дома до 31 марта 2017 года.

Департамент архитектуры и градостроительства города разрешил эксплуатацию трех литеров ЖК «Свобода» на 873 квартир.

Юга.ру писали, что в Краснодаре достроили одну из проблемных многоэтажек в ЖК «Фонтаны», где собственники два года ждут ключи от квартир. В августе Арбитражный суд Краснодарского края постановил, что Фонд защиты прав дольщиков достроит ЖК «Заря».

Краснодар Обманутые дольщики Строительство

Новости

В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи
В Краснодаре достроили проблемный ЖК от застройщика, который обманул дольщиков на 1 млрд рублей
Чиновники объяснили, почему в Краснодаре затопило только что отремонтированную Черкасскую
На Кубани из-за непогоды закрыли трассу Джубга — Сочи. Там начался шторм
На Краснодар обрушился ливень. Какие улицы затопило?
Голоса на выборах переписали в пользу «Единой России» на двух участках Северского района

Лента новостей

Что устанавливают в парке «Краснодар»?
Вчера, 21:25
Что устанавливают в парке «Краснодар»?
Показываем новые арт-объекты
Шашлык и опера
17 сентября, 17:12
Шашлык и опера
Фото и видео с презентации книги «ЕДОДОЙ!» в Краснодаре
Тысячи жалоб и давление на наблюдателей
Вчера, 19:49
Тысячи жалоб и давление на наблюдателей
Политолог рассказал, почему считает прошедшие выборы худшими за десять лет на Кубани и в стране

Реклама на портале