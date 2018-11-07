В Краснодаре будут судить директора фирмы «Таурас-96» за хищение 1 млрд рублей

В Краснодаре будут судить директора строительной компании «Таурас-96» за хищение 1 млрд рублей у 583 человек

По данным следствия, с июня 2013 года по октябрь 2017 года женщина продавала гражданам квартиры в семи строящихся домах в жилом комплексе на пересечении улиц Семигорской и Понтийской. Кроме того, директор и учредитель фирмы «Таурас-96» заключала договоры долевого строительства в многоквартирном доме на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской.

Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб превысил 1 млрд рублей. Потерпевшими по уголовному делу признали 583 человека.

Также директор в течение двух месяцев не платила зарплату 17 сотрудникам, еще троим подчиненным частично не выплачивали деньги в течение трех месяцев. Сейчас дома строит другая организация.

Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы подчиненным сотрудникам). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.