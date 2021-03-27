В Краснодаре для обманутых дольщиков «Таурас-96» вводят в эксплуатацию другой дом
27 марта стало известно, что компания ССК получила заключение о соответствии на восьмой литер ЖК «Свобода» в Краснодаре
Напомним, фирма «Таурас-96» должна была начать строительство жилого комплекса из семи домов на пересечении улиц Семигорская и Понтийская в Краснодаре в 2013 году. Однако у компании возникли финансовые проблемы и в отношении нее подали заявление о банкротстве.
Юга.ру писали о том, что в 2018 году было направлено в суд дело против директора «Таурас-96». Женщину обвинили в хищении 1 млрд рублей у 583 человек.
В 2017 году компания ССК взяла на достройку проблемный объект. Застройщик дал жилому комплексу название «Свобода» вместо «Семигорская-Понтийская» и обязался восстановить права обманутых дольщиков.
27 марта 2021 года ССК получила заключение о соответствии на восьмой литер ЖК «Свобода».
«Восьмой литер жилого комплекса «Свобода» получил заключение о соответствии объекта строительства. Теперь ждем акт ввода, за которым последует выдача ключей», — уточнил гендиректор компании Александр Мелишев.
По его данным, в восьмом литере находится 400 квартир, а общая площадь дома составляет 20 тыс. кв. метров.
Отметим, что 13 марта ключи от квартир получили более 400 дольщики двух литеров ЖК «Свобода». Также в 2021 году ССК планирует сдать третий, четвертый и пятый литеры комплекса, а в 2022-м — первый, второй и девятый. В общей сложности ССК восстановит права более 1,5 тыс. обманутых дольщиков компании «Таурас-96».