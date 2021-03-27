В Краснодаре для обманутых дольщиков «Таурас-96» вводят в эксплуатацию другой дом

27 марта стало известно, что компания ССК получила заключение о соответствии на восьмой литер ЖК «Свобода» в Краснодаре

Напомним, фирма «Таурас-96» должна была начать строительство жилого комплекса из семи домов на пересечении улиц Семигорская и Понтийская в Краснодаре в 2013 году. Однако у компании возникли финансовые проблемы и в отношении нее подали заявление о банкротстве.

Юга.ру писали о том, что в 2018 году было направлено в суд дело против директора «Таурас-96». Женщину обвинили в хищении 1 млрд рублей у 583 человек.