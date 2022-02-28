Сайты нескольких крупнейших российских СМИ взломаны или недоступны

Вся Россия

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  • © Скриншот
    © Скриншот

28 февраля на сайтах крупнейших российских СМИ появилось окно-заглушка с текстом якобы от журналистов и подписью Anonymous

Днем 28 февраля сайты «Фонтанка», «КоммерсантЪ», «Такие дела», «Форбс», «Е1», peopletalk.ru, ТАСС, Znak.com, «Вести.ru», «Известия» и, возможно, некоторые другие взломали. Там вывесили на весь экран окно-заглушку, где находился/находится текст с обращением по поводу ситуации в Украине. На момент публикации некоторые сайты уже не имеют эту картинку, а просто недоступны.

Внизу заглушки расположено слово Anonymous, так называется международная группировка хакеров. Кроме того, текст написан якобы от лица журналистов, что никто не подтвердил.

Мы публикуем скриншоты этого обращения с обработкой и вынуждены замазать некоторые слова и часть картинки, так как некоторые определения и высказывания противоречат российскому законодательству и могут быть расценены как повод для блокировки нашего ресурса.

Приводим вольную интерпретацию сообщения: авторы текста, обращаясь к гражданам России, просят прекратить «специальную военную операцию на территории Украины», чтобы избежать жертв. Также они обращают внимание на экономический ущерб государству от этой кампании и проводят параллель с Северной Кореей.

  • © Скриншот с сайта Вести.ru
    © Скриншот с сайта Вести.ru
  • © Скриншот с сайта www.znak.com
    © Скриншот с сайта www.znak.com
  • © Скриншот с сайта www.tass.ru
    © Скриншот с сайта www.tass.ru
  • © Скриншот с сайта www.kommersant.ru
    © Скриншот с сайта www.kommersant.ru
  • © Скриншот с сайта www.iz.ru
    © Скриншот с сайта www.iz.ru

Редакции некоторых изданий, в частности ТАСС, уже опубликовали обращение, что не имеют к этому отношения.

Вероятно, заглушку вывесили, взломав сайты через доступ к контекстной рекламе Google Ads. Роскомнадзор выпустил обращение о том, что содержащиеся недостоверные сведения в рекламных баннерах могут стать основанием для блокировки сайта, наложения административного штрафа на сумму до 5 млн рублей (ст. 13.15 КоАП РФ) и привлечения владельцев ресурсов к уголовной ответственности.

Ранее Юга.ру писали, что 26 февраля сайты «Нашей газеты» в Новороссийске и Екатеринбурге взломали, чтобы опубликовать «жесткие новости про Украину». На момент публикации сайты недоступны.

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