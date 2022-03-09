Сайты шести российских ведомств взломали, установив на них картинки с танками и военными

Вечером 8 марта сайты российских ведомств снова взломали. Кибератаки обрушились на ФАС, ФСИН, МВД, Роскомнадзор, Минкульт и Минцифры. На главных страницах сайтов установили мем, сопоставляющий ситуации в РФ и Украине. Под флагом РФ один силовик с дубинкой разгоняет огромную толпу, в то время как под флагом Украины один невооруженный человек останавливает танк.

В Министерстве культуры подтвердили, что сайт подвергся Ddos-атакам, которые замедлили работу сервера. Работы по восстановлению сайта начали сразу. Сейчас сайты всех ведомств работают.

Напомним, ранее взламывали сайты крупнейших российских СМИ. Тогда на главных страницах сайтов появилось окно-заглушка с текстом якобы от журналистов и подписью Anonymous. Также взламывали сайт кубанских аэропортов.