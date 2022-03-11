Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией. Ведомства и чиновники уже покидают Instagram
Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram. Ведомство утверждает, что в социальной сети публикуются призывы, в том числе, к убийству граждан России и массовым беспорядкам
С чего все началось. В ночь на 11 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters (издание ссылалось на служебную переписку внутри компании Meta) написала, что руководство Meta решило ослабить правила в Facebook и Instagram. Сообщается, что пользователям социальных сетей в некоторых странах разрешат призывать к насилию против граждан РФ, российских военных и Владимира Путина на фоне проведения в Украине «специальной военной операции». Но это не касается военнопленных и обычных граждан России. При этом сами публикации не должны сопровождаться описанием места и метода убийства.
Позже пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что компания допустила некоторые исключения из своих правил. Однако в каких странах они будут действовать, не уточняется.
«Мы по-прежнему не допустим призывов к насилию в отношении российских граждан», — написал Стоун в своем аккаунте в Facebook.
Что теперь. Днем 11 марта на сайте Генеральной прокуратуры опубликовали пресс-релиз о том, что ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram.
«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — говорится в комментарии ведомства к позиции Энди Стоуна.
Также уточняется, что Генпрокуратура направила заявление в суд с требованием признать Meta Platforms Inc (она владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельности на территории России.
А на сайте СК РФ опубликовали релиз, в котором говорится, что ведомство возбудило уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». В пресс-релизе уточняется, что следователи дадут правовую оценку действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.
Читайте также:
Чем это грозит. Роскомнадзор 11 марта сообщил, что доступ к Instagram в России будет ограничен. При этом не уточняется, когда.
«Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11 марта 2022 года, компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении.
На фоне распространения информации о блокировке Instagram в России, федеральные и региональные ведомства, а также чиновники в своих аккаунтах массово сообщают о переходе на другие платформы, в том числе, в «Одноклассники» и «ВКонтакте».