Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией. Ведомства и чиновники уже покидают Instagram

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram. Ведомство утверждает, что в социальной сети публикуются призывы, в том числе, к убийству граждан России и массовым беспорядкам

С чего все началось. В ночь на 11 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters (издание ссылалось на служебную переписку внутри компании Meta) написала, что руководство Meta решило ослабить правила в Facebook и Instagram. Сообщается, что пользователям социальных сетей в некоторых странах разрешат призывать к насилию против граждан РФ, российских военных и Владимира Путина на фоне проведения в Украине «специальной военной операции». Но это не касается военнопленных и обычных граждан России. При этом сами публикации не должны сопровождаться описанием места и метода убийства.

Позже пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что компания допустила некоторые исключения из своих правил. Однако в каких странах они будут действовать, не уточняется. «Мы по-прежнему не допустим призывов к насилию в отношении российских граждан», — написал Стоун в своем аккаунте в Facebook.

Что теперь. Днем 11 марта на сайте Генеральной прокуратуры опубликовали пресс-релиз о том, что ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — говорится в комментарии ведомства к позиции Энди Стоуна. Также уточняется, что Генпрокуратура направила заявление в суд с требованием признать Meta Platforms Inc (она владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельности на территории России. А на сайте СК РФ опубликовали релиз, в котором говорится, что ведомство возбудило уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». В пресс-релизе уточняется, что следователи дадут правовую оценку действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.