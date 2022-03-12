В Краснодаре появился новый сайт с расписанием движения общественного транспорта. Старый заблокировали из-за санкций

Теперь расписание трамваев, троллейбусов и автобусов доступно по этой ссылке. Ранее отслеживать работу городского общественного транспорта можно было на портале marshruty.ru, однако, как пишет пишет 93.ru со ссылкой на пресс-службу КТТУ, из-за санкций хостинг, где размещался сайт, закрылся.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, с 10 марта оплатить проезд телефоном или «умными часами» с использованием платежных систем Visa и MasterCard стало невозможно. Транспортная карта «ЧАС ПИК» обслуживается в штатном режиме.