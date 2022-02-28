Сайты «Нашей газеты» в Новороссийске и Екатеринбурге взломали, чтобы опубликовать «жесткие новости про Украину»

26 февраля неизвестные взломали сайт новороссийской газеты. На ресурсе появились новости про военную операцию в Украине, к которым редакция не имела отношения

26 февраля в социальных сетях «Нашей газеты Новороссийск» появилось сообщение, что сайт подвергся хакерской атаке. «Жители других регионов сообщают, что сайт работает, однако на нем размещены материалы, которые не принадлежат авторству сотрудников редакции НАШЕЙ... Новости от редакции НАШЕЙ мы размещаем на своей странице в инстаграм, ВКонтакте и телеграм-канале по ссылке», — говорится в сообщении. Редакция екатеринбургского издания «Нашей газеты» тоже опубликовала объявление о взломе. Директор новороссийской «Нашей газеты» Михаил Астраханцев рассказал журналисту Юга.ру, что 26 февраля сотрудники издания потеряли доступ к админке сайта (внутренний инструмент для редактирования и публикации материалов). Причем без доступа остались все издания, которые были на одном сервере с сайтом «Нашей газеты Новороссийск», — «Наша газета Екатеринбург» и еще два сайта, которые не имеют отношения к изданию.

«Например, в том числе екатеринбургская редакция «Нашей газеты» столкнулась с такой проблемой. Все сайты, которые были на одном сервере, взломали. После того как мы зашли в админку, увидели, что там около 50 новостей. Причем достаточно жесткие материалы — про Украину. Новости стояли с привязкой ко времени, публиковались по несколько за один раз. Формат там был не наш, верстка. Скорее всего, это делал «робот». Автоматически все постилось. Когда мы зашли в админку, у всех сотрудников не было доступа к редактированию и удалению материалов. Те, кто взломал домен, сняли с нас права. То есть новости мы не можем удалить», — рассказал Михаил Астраханцев.

По словам директора издания, 27 февраля сотрудники написали заявления в Роскомнадзор и МВД. Сейчас сайт недоступен, его отключили от сервера. Программисты пытаются решить проблемы.

«Пока не знаем, когда сайт снова заработает», — сказал Михаил Астраханцев.

В распоряжении редакции Юга.ру есть скриншоты новостей, которые публиковались после взлома издания. Мы не распространяем их по этическим, политическим и юридическим причинам. Заголовки, фотографии, новости и хештеги содержат жесткие определения, обозначающие военных обеих сторон, и называют «специальную военную операцию» так, как ее нельзя называть в России.