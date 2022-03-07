В кинотеатре Краснодара стартуют показы аниме «Мой сосед Тоторо» 1988 года

Действие отреставрированной версии мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки происходит в 50-х годах. Отец с двумя дочерьми переезжают в деревню в старый дом, близкий к разрушению, где водятся духи. Малышки Мэй и Сацуки знакомятся с хранителем леса Тоторо, невидимым для взрослых. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Киномаксе» показывают черно-белую романтическую драму «Касабланка» режиссера Майкла Кертиса. Сеансы приурочены к 80-летию кинокартины. Действие происходит в начале Второй мировой войны в марокканском городе, ставшем местом встречи беженцев из разных стран.

Также с 5 марта на больших экранах можно увидеть боевик «Крепкий орешек» 1988 года с Брюсом Уиллисом в главной роли. А в кинотеатре «Формула Кино OZ» стартовали показы боевика «Телохранитель» 1992 года.