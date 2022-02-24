В Ейске услышали звук, похожий на взрыв. В администрации сказали, что все спокойно
Утром 24 февраля в Ейске услышали звук, похожий на взрыв. А днем ФСБ сообщила о разрыве боеприпаса
Напомним, 24 февраля президент Путин объявил начало «специальной военной операции», об этом сообщил ТАСС в 5:49. В связи с обстановкой 12 южных аэропортов временно закрылись и отменили рейсы. В Азовском море закрыли судоходство.
В 9:30 24 февраля жители Ейска в чате канала экс-депутата Александра Коровайного сообщили, что слышали странный звук — его описывают словами «бабахнуло», «громыхнуло», «долбануло».
Сам Коровайный написал, что в Ейске услышали звук «похоже, от взрыва» и почувствовали легкое землетрясение. Также говорят, что от звука задрожали стекла, а из окон школы № 11 в поселке Краснофлотском дети видели вспышки «от ракет». Есть видео с летящими снарядами, снятое, по словам снимающего, в том же поселке (ссылку на него мы не можем прикрепить из-за мата).
В 11:20 Коровайный сообщил, что к нему приезжал сотрудник УВД и просил успокоить людей.
«Говорят, что все службы сейчас контролируют ситуацию и взрывов, и тем более пострадавших, нет», — сказал Коровайный.
В пресс-службе администрации Ейского района информацию о возможном взрыве не подтвердили.
«У нас все спокойно. На территории района базируются воинские части, которые как обычно продолжают плановую подготовку», — ответили в администрации.
Издание «Ейск.Инфо» заверило, что «Ейску ничего не угрожает», а грохот донесся из Украины, хорошую слышимость объяснили дождем. ТАСС сообщал, что украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве, Харькове, Мариуполе и других городах. По морю от Ейска до Мариуполя около 70 км.
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