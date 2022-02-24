В Ейске услышали звук, похожий на взрыв. В администрации сказали, что все спокойно

Утром 24 февраля в Ейске услышали звук, похожий на взрыв. А днем ФСБ сообщила о разрыве боеприпаса

Напомним, 24 февраля президент Путин объявил начало «специальной военной операции», об этом сообщил ТАСС в 5:49. В связи с обстановкой 12 южных аэропортов временно закрылись и отменили рейсы. В Азовском море закрыли судоходство.

В 9:30 24 февраля жители Ейска в чате канала экс-депутата Александра Коровайного сообщили, что слышали странный звук — его описывают словами «бабахнуло», «громыхнуло», «долбануло».

Сам Коровайный написал, что в Ейске услышали звук «похоже, от взрыва» и почувствовали легкое землетрясение. Также говорят, что от звука задрожали стекла, а из окон школы № 11 в поселке Краснофлотском дети видели вспышки «от ракет». Есть видео с летящими снарядами, снятое, по словам снимающего, в том же поселке (ссылку на него мы не можем прикрепить из-за мата).