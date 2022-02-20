Власти Краснодара решили перенести провода на улице Красной под землю
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о планах чиновников перенести воздушные электросети под землю
19 февраля на сайте мэрии Краснодара появился пресс-релиз о планах чиновников убрать с улицы Красной провода и закопать их под землю. О дальнейшей судьбе иллюминации на центральной городской улице пока не сообщается.
«Это же позорище. Вы посмотрите на эти опоры — они уже не держат массу этих кабелей. Такая работа поможет нам «нащупать» проблемные точки и в других районах. Поймем, как и над чем надо работать», — сказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
В мэрии сообщили, что опоры электропередач уже перенесли на улице Солнечной, подготовлен проект по переносу линий на улице Новокузнечной.
Также власти Краснодара хотят отдать обслуживание линий связи на территории города одному оператору, который будет строить и следить за состоянием всех линий связи. Уже прошли переговоры с крупными операторами связи — «Т2 Мобайл», «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Ростелеком», которые готовы инвестировать в строительство кабельных канализаций.
Ранее Юга.ру писали, что идея убрать провода с улиц Краснодара появилась еще в 2019 году. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов тогда рассказывал о планах перенести под землю провода на улице Новокузнечной в 2020-2021 годах.
Напомним, в 2020 году чиновники планировали обновить декоративную иллюминацию на улице Красной, для этого даже организовали конкурс. Потом выяснилось, что денег на новую иллюминацию у города нет.