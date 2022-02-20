Власти Краснодара решили перенести провода на улице Красной под землю

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о планах чиновников перенести воздушные электросети под землю

19 февраля на сайте мэрии Краснодара появился пресс-релиз о планах чиновников убрать с улицы Красной провода и закопать их под землю. О дальнейшей судьбе иллюминации на центральной городской улице пока не сообщается.

«Это же позорище. Вы посмотрите на эти опоры — они уже не держат массу этих кабелей. Такая работа поможет нам «нащупать» проблемные точки и в других районах. Поймем, как и над чем надо работать», — сказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

В мэрии сообщили, что опоры электропередач уже перенесли на улице Солнечной, подготовлен проект по переносу линий на улице Новокузнечной.

Читайте также:

Также власти Краснодара хотят отдать обслуживание линий связи на территории города одному оператору, который будет строить и следить за состоянием всех линий связи. Уже прошли переговоры с крупными операторами связи — «Т2 Мобайл», «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Ростелеком», которые готовы инвестировать в строительство кабельных канализаций.

Ранее Юга.ру писали, что идея убрать провода с улиц Краснодара появилась еще в 2019 году. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов тогда рассказывал о планах перенести под землю провода на улице Новокузнечной в 2020-2021 годах.

Напомним, в 2020 году чиновники планировали обновить декоративную иллюминацию на улице Красной, для этого даже организовали конкурс. Потом выяснилось, что денег на новую иллюминацию у города нет.

Андрей Алексеенко Благоустройство Инфраструктура Краснодар

Новости

В Краснодаре из-за двух энергоаварий без света остались почти 4 тыс. человек
Власти Краснодара решили перенести провода на улице Красной под землю
На месте курганов в Краснодарском крае построят казачий культурный комплекс
Ночью в Краснодаре загорелась постройка, очевидцы сообщили о взрыве
Ростовских предпринимателей «попросили» предоставить бесплатные продукты для детей-беженцев из ДНР и ЛНР
Губернатор Кубани заявил, что в регионе готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР

Лента новостей

Реклама на сайте