Власти Краснодара решили перенести провода на улице Красной под землю

19 февраля на сайте мэрии Краснодара появился пресс-релиз о планах чиновников убрать с улицы Красной провода и закопать их под землю. О дальнейшей судьбе иллюминации на центральной городской улице пока не сообщается.

«Это же позорище. Вы посмотрите на эти опоры — они уже не держат массу этих кабелей. Такая работа поможет нам «нащупать» проблемные точки и в других районах. Поймем, как и над чем надо работать», — сказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

В мэрии сообщили, что опоры электропередач уже перенесли на улице Солнечной, подготовлен проект по переносу линий на улице Новокузнечной.