С улиц Краснодара собираются убрать высоковольтные провода

В Краснодаре начали строительство высоковольтных подземных линий, чтобы убрать часть проводов и опор

В городе проложат под землей более 15 км новых высоковольтных линий, после этого уберут 21 опору высоковольтной сети, в том числе на улице Солнечной на отрезке от Ростовского шоссе до Российской.

В проект по усилению энергомощности попали восемь ключевых распределительных подстанций краевого центра, работы ведут специалисты краснодарского филиала «Россети Кубань».

Глава города Евгений Первышов посетил утром 8 ноября участок, где сейчас идут работы.

«Прокладка идет по принципу "чистого неба" — высоковольтные линии пойдут под землей. Энергосистема города, а значит — электроснабжение жителей будет надежнее, а улицы — свободнее от проводов», — отметил Первышов.

Кроме того, планируется в 2020-2021 году перести под землю линии на улице Новокузнечной, после чего она станет полноценным дублером улицы Северной.

Первышов отметил, что в городе запустили новую подстанцию «Восточная промзона». Сейчас от нее прокладывают две кабельные линии длиной 7,5 км к питающему центру «Северная», на которой сейчас модернизируют оборудование. Это в полтора раза увеличит мощность подстанции, которая снабжает более 120 тыс. человек, и даст возможность добавить новых абонентов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напоним, в июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил об остром энергодефиците на Кубани. «Россети» пообещали помочь.