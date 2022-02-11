Краснодарскому адвокату Беньяшу отменили меру пресечения по делу о «покусанном» сотруднике полиции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 февраля краснодарский адвокат Михаил Беньяш рассказал журналистам, что суд отменил ему меру пресечения по делу о применении насилия к полицейскому в 2018 году

Ранее Юга.ру писали, что Михаила Беньяша задержали 9 сентября 2018 года в день митинга несогласных с пенсионной реформой. Против него возбудили два уголовных дела — по ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование правосудию» (его позже закрыли из-за отсутствия состава преступления) и по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» (юрист якобы укусил полицейского за руку во время задержания и напал на второго сотрудника). По второму делу его оштрафовали на 30 тыс. рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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11 февраля 2022 года Михаил Беньяш рассказал журналисту сайта «Протокол», что Ленинский районный суд Краснодара отменил ему меру пресечения по делу о применении насилия к полицейским.

«Заседание проходило спокойно. Все это связано с тем, что заявили ходатайство, которое, в конце концов, после хождения в крайсуд, было удовлетворено. Сначала сделали меру пресечения в виде подписки [о невыезде], постановление о подписке было отменено, потом вернулось на второй круг. Вот сегодня его рассмотрели и судья сказал, что вообще отказать в мере пресечения. Мы будем судиться до полного оправдания», — цитирует Беньяша «Протокол».

Напомним, что феврале 2021 года Краснодарский краевой суд отменил приговор Беньяшу. Дело отправили на новое рассмотрение.

Краснодар Михаил Беньяш Полиция Правосудие

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Краснодарскому адвокату Беньяшу отменили меру пресечения по делу о «покусанном» сотруднике полиции
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