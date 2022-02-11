Краснодарскому адвокату Беньяшу отменили меру пресечения по делу о «покусанном» сотруднике полиции

11 февраля краснодарский адвокат Михаил Беньяш рассказал журналистам, что суд отменил ему меру пресечения по делу о применении насилия к полицейскому в 2018 году

Ранее Юга.ру писали, что Михаила Беньяша задержали 9 сентября 2018 года в день митинга несогласных с пенсионной реформой. Против него возбудили два уголовных дела — по ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование правосудию» (его позже закрыли из-за отсутствия состава преступления) и по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» (юрист якобы укусил полицейского за руку во время задержания и напал на второго сотрудника). По второму делу его оштрафовали на 30 тыс. рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

11 февраля 2022 года Михаил Беньяш рассказал журналисту сайта «Протокол», что Ленинский районный суд Краснодара отменил ему меру пресечения по делу о применении насилия к полицейским.

«Заседание проходило спокойно. Все это связано с тем, что заявили ходатайство, которое, в конце концов, после хождения в крайсуд, было удовлетворено. Сначала сделали меру пресечения в виде подписки [о невыезде], постановление о подписке было отменено, потом вернулось на второй круг. Вот сегодня его рассмотрели и судья сказал, что вообще отказать в мере пресечения. Мы будем судиться до полного оправдания», — цитирует Беньяша «Протокол».