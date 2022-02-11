В Сочи монаха унесло течением реки. Через два дня спасатели обнаружили тело

Как писали Юга.ру, 9 февраля четыре послушника монастыря в селе Аибга пытались вброд перейти реку Безымянку (приток Псоу). Одного из них унесло сильным течением. Монахи попытались найти его самостоятельно, а потом вызвали МЧС. Спасателям Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) пришлось задействовать авиацию, но до вечера 10 февраля мужчину так и не обнаружили.

Местные жители отметили, что обычно Безымянку легко перейти, но накануне уровень воды в притоке поднялся почти до 1,5 метров.