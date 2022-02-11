В Сочи монаха унесло течением реки. Через два дня спасатели обнаружили тело
11 февраля спасатели, которые искали послушника скита рядом с Сочи, обнаружили погибшего мужчину
Как писали Юга.ру, 9 февраля четыре послушника монастыря в селе Аибга пытались вброд перейти реку Безымянку (приток Псоу). Одного из них унесло сильным течением. Монахи попытались найти его самостоятельно, а потом вызвали МЧС. Спасателям Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) пришлось задействовать авиацию, но до вечера 10 февраля мужчину так и не обнаружили.
Местные жители отметили, что обычно Безымянку легко перейти, но накануне уровень воды в притоке поднялся почти до 1,5 метров.
Утром 11 февраля спасатели продолжили поиск послушника, в середине русла Безымянки они нашли тело мужчины в завале из веток. Около 12:00 в пресс-службе ЮРПСО МЧС сообщили, что подойти к завалу нельзя. Чтобы транспортировать погибшего, спасатели наводят навесную переправу. После его доставят представителям Следственного комитета для опознания.
Напомним, в мае 2021 года в Адыгее сильным течением унесло трех туристов. Тело третьего обнаружили лишь спустя полтора месяца.