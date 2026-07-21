В Сочи родители обвинили воспитателей детсада в издевательствах над детьми. Полиция проводит проверку

В Сочи после жалоб родителей уволили воспитателей коррекционной группы детского сада № 35. Полиция проводит проверку сообщений о жестоком обращении с детьми

20 июля телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что в коррекционной группе детского сада № 35 на улице Труда в микрорайоне КСМ воспитатели издевались над детьми. Об этом рассказала одна из женщин, чей ребенок посещает учреждение.

Она заметила, что ее ребенок стал странно вести себя после возвращения из детского сада. Кроме того, она обнаружила на его теле ссадины.

Тогда мать решила спрятать в группе диктофон. На записи, часть которой опубликовали в телеграм-канале, слышно, как на детей громко кричат и ругаются, в том числе используя нецензурную лексику, а дети плачут. По словам женщины, на диктофоне также слышно, что воспитанников бьют и таскают за волосы.

Позже в родительском чате выяснилось, что другие родители тоже замечали у своих детей странное поведение, синяки, ссадины и вырванные клоки волос.

По словам женщины, заведующая детским садом долгое время не разрешала ей посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Тогда мать написала заявление в полицию. Придя в учреждение вместе с сотрудниками правоохранительных органов, она увидела записи и убедилась, что ее ребенка били.