Власти Сочи обещали взять на себя расходы по транспортировке тел двух утонувших детей

Краснодарский край

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Администрация Сочи обещала оказать поддержку семье детей, которые погибли при переходе реки

В пресс-службе мэрии курорта Юга.ру сообщили, что администрация возьмет на себя расходы по транспортировке тел детей в Саратов.

Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи. Мальчика и девочку унесло течением, взрослые смогли выбраться. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники (мама и двое детей 4 и 16 лет), они переходили Сочи вброд рядом с мостом.

Утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка, а 5 августа в море обнаружили тело четырехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело.

Дети Сочи
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