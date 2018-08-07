Власти Сочи обещали взять на себя расходы по транспортировке тел двух утонувших детей
Администрация Сочи обещала оказать поддержку семье детей, которые погибли при переходе реки
В пресс-службе мэрии курорта Юга.ру сообщили, что администрация возьмет на себя расходы по транспортировке тел детей в Саратов.
Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи. Мальчика и девочку унесло течением, взрослые смогли выбраться. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники (мама и двое детей 4 и 16 лет), они переходили Сочи вброд рядом с мостом.
Утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка, а 5 августа в море обнаружили тело четырехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело.
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